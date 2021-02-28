تسجيل 93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم تسجیل 8 الاف و 10 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و631 الفا و169 شخصا من بينهم 3732 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و393 الاف و125 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 93 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 73 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 853 الفا و 8 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/