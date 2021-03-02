اعتقالات وإصابات من قبل قوات الاحتلال في الضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شهود عيان صرحت ان قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة البركة غرب قرية تل في محافظة نابلس واعتقلت الشاب مالك بلال اشتية 27 عاما.. وعاصم جميل اشتيه 26 ،عاما. وتم اعتقال الشاب موسى دويكات من بلاطه البلد بعد مداهمة منزله .

وحسب مصادر محلية فقد سجلت قرابة 10 إصابات برصاص الاحتلال المطاطي وقنابل الصوت خلال مواجهات عنيفة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واعتقل جنود الاحتلال احد المواطنين من منزله بالقرب كافيه الساهر بعين سارة بالخليل.

وداهت آليات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت الشاب مجد جرار من منزله وعبث الجنود بمحتويات المنزل وتم دهم بيتونيا.

كما اعتقلت الشاب محمد سليمان كنعان من منزله في بير زيت. وفي طولكرم اعتقل الاحتلال المصور خالد زبدة.

كما اعتقل مراد ملايشة من بلدة جبع قضاء جنين.

/انتهى/