سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

وافادت وكالة مهر للانباء ان العميد سريع اوضح في تغريدة على حسابه بتويتر أن الاستهداف كان بطائرة من نوع قاصف 2k حققت إصابة دقيقة.

وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على اليمن.

يشار إلى أن ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن الأحد، عن تنفيذ "عملية توازن الردع الخامسة" استهدفت العمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.

وقال متحدث القوات المسلحة في بيان: "رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على الشعب اليمني، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، "عملية توازن الردع الخامسة".

المصدر: المسيرة

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