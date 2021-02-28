اليمن يعلن تنفيذ "عملية توازن الردع الخامسة" في العمق السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال متحدث القوات المسلحة اليمنية في بيان: رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، "عملية توازن الردع الخامسة".

وأوضح أن العملية نفذت بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" و15 طائرة مسيرة منها 9 طائراتٍ نوع "صماد 3" واستهدفت مواقع حساسة في عاصمة العدو الرياض.

وبين أن 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها وخميس مشيط، مؤكدا أن الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأشار إلى أن عملية توازن الردع الخامسة استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن عملياتنا مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا، مجددا تنبيه سكان تلك المناطق الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية.

المصدر: المسيرة