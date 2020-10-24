مسيّرات يمنية تضرب مطارات "جيزان" و"أبها" وقاعدة "خميس مشيط"

وافادت وكالة مهر للأنباء،أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اكد ان سلاح الجو المسير نفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي.

وأوضح العميد يحيى سريع أن العمليات الهجومية بالطائرات المسيرة حققت إصابات دقيقة في الأماكن المستهدفة.

وذكر أن الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر.

واعترف المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي تركي المالكي بهذه الهجمات وزعم انه تم إحباطها .

وسبق أن أعلن تحالف العدوان السعودي عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم أمس الجمعة.

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