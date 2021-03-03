هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "عين الأسد" في الانبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصدر الامني ذكر ان "عشرة صواريخ استهدفت، اليوم الاربعاء، قاعدة عين الاسد التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي في محافظة الانبار".

وقالت مصادر أمنية عراقية إن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق تعرضت في وقت مبكر اليوم لهجوم بالصواريخ .

ولم تحدد المصادر حجم الخسائر جراء الهجوم الصواريخ على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار .

ويأتي الهجوم الصاروخي اليوم على قاعدة عين الأسد بعد هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا مقار عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية وأجنبية أخرى تعمل ضمن التحالف الدولي.

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