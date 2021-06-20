استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق بالصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر للسومرية نيوز، إن "صاروخ "لم يتم تحديد نوعه" انطلق مستهدفاً قاعدة عين الأسد العسكرية لكنه سقط بمحيط القاعدة"، مبيناً أن "الحادث وقع دون إصابات تذكر".

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

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