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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:١٧ م

استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق بالصواريخ

استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق بالصواريخ

اكد مصدر أمني، اليوم الاحد، سقوط صاروخ في محيط قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر للسومرية نيوز، إن "صاروخ "لم يتم تحديد نوعه" انطلق مستهدفاً قاعدة عين الأسد العسكرية لكنه سقط بمحيط القاعدة"، مبيناً أن "الحادث وقع دون إصابات تذكر".

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

/انتهى/

رمز الخبر 1915490
https://ar.mehrnews.com/news/1915490/

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