القوة الصاروخية تستهدف شركة أرامكو في جدة وسلاح الجو يضرب قاعدة الملك خالد

وأوضح العميد سريع في تغريدة على حسابه في تويتر أن الاستهداف لشركة أرامكو حقق إصابة دقيقة بفضل الله.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز.

وجاء في تغريدة أخرى للعميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه أنه تم استهداف قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بسلاح الجو المسير محققاً إصابة دقيقة بحمد الله.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز.

وكان سلاح الجو المسير استهدف مساء الثلاثاء مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2K وحقق إصابة دقيقة.

المصدر: المسيرة

انتهى/