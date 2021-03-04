مشروع "الشهيد سليماني" قلل وفيات كورونا بنسبة 90 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن العميد فدوي قال في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان مشروع "الشهيد سليماني" الذي ينفذ بدعم من منظمة التعبئة (البسيج) وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في انحاء البلاد قد لعب دورا كبيرا جدا في احتواء المرض.

واضاف: ان الدول التي تحظى بامكانيات كبيرة في مجال الصحة والمعدات الطبية وتدعي انها متطورة كثيرا في هذا المجال لم تستطع السيطرة على المرض وشهدت اوضاعا كارثية.

واشار نائب القائد العام للحرس الثوري الى آلاف الضحايا بسبب كورونا في اميركا يوميا وقال: ان عدد سكان اميركا يعادل اكثر من 4.2 ضعف عدد سكان ايران الا ان الاصابات والوفيات في اميركا تبلغ 50 ضعف ما لدينا والظروف هي كذلك في بريطانيا وسائر الدول.

ونوه الى تاثير مشروع "الشهيد سليماني" في خفض الاصابات بكورونا في البلاد وقال: انه خلال الشهرين الاخيرين انخفضت وفيات كورونا في البلاد الى تحت المائة وحتى نحو 50 وفاة يومية في حين كان العدد في ذروته نحو 500 حالة.

واوضح بان المشروع تتم متابعة تنفيذه بقوة من قبل منظمة التعبئة وقال: انه على المواطنين الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية لانه لو تم اعتبار الظروف بانها طبيعية فان هذا الفيروس المحور بالاسم البريطاني الخبيث سينتشر.

في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان مشروع "الشهيد سليماني" الذي ينفذ بدعم من منظمة التعبئة (البسيج) وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في انحاء البلاد قد لعب دورا كبيرا جدا في احتواء المرض.

واضاف: ان الدول التي تحظى بامكانيات كبيرة في مجال الصحة والمعدات الطبية وتدعي انها متطورة كثيرا في هذا المجال لم تستطع السيطرة على المرض وشهدت اوضاعا كارثية.

واشار نائب القائد العام للحرس الثوري الى آلاف الضحايا بسبب كورونا في اميركا يوميا وقال: ان عدد سكان اميركا يعادل اكثر من 4.2 ضعف عدد سكان ايران الا ان الاصابات والوفيات في اميركا تبلغ 50 ضعف ما لدينا والظروف هي كذلك في بريطانيا وسائر الدول.

ونوه الى تاثير مشروع "الشهيد سليماني" في خفض الاصابات بكورونا في البلاد وقال: انه خلال الشهرين الاخيرين انخفضت وفيات كورونا في البلاد الى تحت المائة وحتى نحو 50 وفاة يومية في حين كان العدد في ذروته نحو 500 حالة.

واوضح بان المشروع تتم متابعة تنفيذه بقوة من قبل منظمة التعبئة وقال: انه على المواطنين الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية لانه لو تم اعتبار الظروف بانها طبيعية فان هذا الفيروس المحور بالاسم البريطاني الخبيث سينتشر.

/انتهى/