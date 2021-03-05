انيس نقاش الثائر الاممي.. جغرافية العدالة جغرافية العالم

وكالة مهر للأنباء، طراد حمادة، وزير لبناني سابق: انها قضية عادلة لشعب طرد من دياره في غير حق. واستوطن مكانه جماعات من شذاذ الافاق. ومن بلاد عدة. واقاموا كيانا مصطنعا غاصبا. في احتلال استيطاني قل نظيره. سلبوا اسم فلسطين وهويتها وتاريخها. واستولوا على ارضها من النهر الى البحر واقاموا دولة غاصبة مستعمرة عسكرية شكلت تهديدا كبيرا للعرب والمسلمين.

الامر الثاني: ان هذه القضية العادلة استمرت في مستوى مكانتها على امتداد قرنين من الزمان ولا تزال القضية الاكثر عدالة في العالم.

الأمر الثالث: استقطبت قضية فلسطين الشباب في العالم من العرب والمسلمين وانخرط في صفوف النضال من اجل تحريرها. نخبة الشباب من الاجيال منذ نكبة فلسطين الى اليوم.

الأمر الرابع: شغلت قضية فلسطين العادلة. الفكر العربي والاسلامي في كل انتاجه الثقافي المتعدد الميادين منذ احتلالها منتصف القرن الماضي الى اليوم. ومستمرة حتى زمن تحريرها.

الامر الخامس: كان انيس نقاش انيس فلسطين في الجهاد الفكري والعسكري والامني وانخرط في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منذ فتوته وكان مميزا في اندفاعه وشجاعته وابداعه. وقد نال اعجاب اقرانه من الفدائيين و استمر في النضال طويلا. وتعرض للمصاعب والاخطار وحين قامت الثورة الاسلامية في ايران انضم الى صفوفها. ليجمع ثورة فلسطين مع فكر الامام الخميني ويتحول من الكفاح الى الجهاد. وما بدل تبديلا يمثل انيس نقاش نموذج الفدائي الاممي والمثقف الملتزم المناهض للظلم والجور والعدوان، وقد احس في تجربته وهو اللبناني الجنسية انه ليس غريبا في فلسطين ولا في ايران.

كما أنه كان مثقفا عضويا مندمجا في قضية. الامة. والدفاع. عن الثورة العادلة كان مناضلا. يعمل من اجل وحدة المسلمين وتضامنهمً. واعداد عناصر القوة عندهم لمواجهة الاعداء. تحرير فلسطين كان قضيته المركزية لذلك عرف بانيس فلسطين حين فارق هذا العالم من اثر داء وباء كورونا وهذه اشارة عند العارفين لما كان عليه في حياته. واشتهرت صورته مع الكوفية الفلسطينية رمز للمقاومة. تتحدى كل رموز الاعداء. كان مناضلا جامعا في شخصيته الجاذبة. وفي رؤيته الاستراتيجية. السياسية والامنية. و الفكرية والامنية. لذلك استمع الى صوته باصغاء واهتمام. وقد عرفته في مراحل. عدة من نضاله. كان نموذجا للرؤية الاستراتيج والابداع التكتيكي في انتاج الخطط واقتراح البرامج وتنظيم المبادرات. وقد اكتسب ذلك من حركة تنظيم المظاهرات في النضال الطلابي ومن جلسات النقاش وتقدير الموقف. في اجتماع حلقات الفدائيين ومن الحوار مع اخوانه وجبهم من اصحاب العقول الابداعية في اساليب النضال وقيادة الثورات. ومن الحكمة والشجاعة والايمان بقدرة الشعب على الانتصار. وفي كل ذلك كان توحيديا ينتسب الى هوية الامة الجامعة والانسانية الهادفة لتحقيق العدالة وعليه فانه نموذج المناضل الاممي الذي يجد بدوره قضية عادلة على مستوى العالم. ويجد ثورات اممية هي ايضا ذلك ان جغرافية العدالة. هي جغرافية العالم رحمه الله واسكنه فسيح جناته. انتهى/