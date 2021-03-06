السيد نصرالله يتوجه لقائد الثورة بالشكر على ‏مواساته وتعازيه الأبوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله إلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بالشكر أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع إخوانه والعلماء الأعزاء وأسرة سماحة العلامة المجاهد الراحل ‏الشيخ أحمد الزين رحمه الله تعالى وجميع تلامذته ورفاقه ومحبيه، وذلك على ‏مواساته وتعازيه الأبوية بفقد هذا العالم المجاهد والمقاوم والصابر والمخلص والصادق والوحدوي ‏والمحب والوفي والمضحي في طريق المقاومة والجهاد والوحدة الإسلامية. ‏

وفي رسالة وجهها السيد نصر الله اليوم السبت، أكد أننا “نعاهد سماحتكم على مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال ‏التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائماً”.

‏وختم السيد نصر الله قائلا: “مع دعائنا الدائم لسماحتكم بطول العمر والمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن ‏كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم”.‏

يتبع...