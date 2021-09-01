رئيسي: لا ‏يمكن لأية قوة دولية أن تتجاهل وجود حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء،تلقی الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برقية جوابية من رئيس ‏الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي. ‏

وقال رئيسي لنصر الله: أشكركم على تهنئتكم الخاصة بمناسبة انتخابي رئيساً للجمهورية الإسلامية الايرانية ومعاني المحبة ‏الصادقة التي تضمنتها . وأضاف : حزب الله هو الشجرة الطيبة التي أثمرت بفضل قيادتكم جهاد الشباب المؤمن الثوري ودماء شهداء ‏المقاومة الأبرار.

وتابع : كلما سرنا قُدماً كلما سطعت بركات هذه الشجرة وإنجازاتها وتألقت أكثر ‏لتكون أمل الأمة الإسلامية بحق اقتدار المقاومة الإسلامية جعل من طليعة الشباب الثوري ‏كابوساً يؤرق الكيان الصهيوني لا بل أنه فرض معادلة ردع جديدة على هذا الكيان الغاصب.

وقال رئيسي : ‏الدور الذي تلعبه المقاومة الإسلامية في ترسيخ الأمن والأمان في مواجهة إرهاب الدولة والإرهاب ‏التكفيري قد حول هذا التيار المجاهد الثوري إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية.

و أکد أنه لا ‏يمكن لأي طرف سياسي أو عسكري أو أمني في المنطقة ولا لأي قوة دولية أن يتجاهل وجود حزب الله ‏ وتابع : ‏المقاومة الإسلامية تستطيع أن تقدم نموذجاً فريداً في العمل السياسي يتطابق مع الأسس الدينية في ‏إطار ترسيخ الاستقلال الوطني من خلال آفاق رحبة من الاستقرار والتطور والرفاه.

واضاف : على الرغم ‏من كل العداوات والضغائن التي تتربص بها فإن جغرافيا المقاومة الإسلامية لم تعد مقتصرة على ‏لبنان وفلسطين.

وقال رئيسي : المقاومة الإسلامية اليوم تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان ‏وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحفز على التطور وتدعو إلى السلام المبني على ‏العدالة على مستوى المنطقة.

وتابع : أسأل الله المتعال أن يكتب لأخي العزيز المجاهد الصحة والسلامة والرفعة ولمجاهدي المقاومة ‏الإسلامية التوفيق والسعادة والسؤدد‏.