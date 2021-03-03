قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة القاضي الشيخ أحمد الزين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي أعرب في رسالة إلى الامين العام لحزب الله في لبنان الحاج السيد حسن نصر الله، عن تعازيه بوفاة العالم المجاهد القاضي الشيخ أحمد الزين، رئيس مجلس أمناء تجمع علماء المسلمين في لبنان قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة العالم المجاهد القاضي الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس أمناء تجمع علماء المسلمين في لبنان. وأعتبر أنه من واجبي أن أقدم التعازي بهذه الواقعة المؤلمة للعلماء المحترمين والمخلصين وطلاب الفقيد في لبنان والبلدان الأخرى بشكل عام وإلى سماحتكم بشكل خاص.

واضاف: إن دفاعه المسؤول والحكيم عن نهضة الإمام الخميني (رض) ومقاومته ضد جبهة الاستكبار والصهيونية، ودعمه الثابت لنضالات دول المنطقة المناهضة للاستكبار لسنوات عديدة، لن تُنسى من تاريخ المقاومة.

وفي ختام البرقية تقدم سماحته بأحر التعازي للشعب اللبناني وخاصة رفاق وزملاء الفقيد في تجمع علماء المسلمين في لبنان، وقال: أسأل الله عز وجل أن يرحمه الله ويغفر له.

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