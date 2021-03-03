  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٥٧ م

أميرعبداللهيان:

الشيخ أحمد الزين كان يصف الثورة الاسلامية الايرانية بحاملة راية الكرامة الانسانية

الشيخ أحمد الزين كان يصف الثورة الاسلامية الايرانية بحاملة راية الكرامة الانسانية

عزى مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان بوفاة الشيخ أحمد الزين من كبار علماء الدين السنة في لبنان مشيدا بدوره في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة واستقرارها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في برقية عبداللهيان: إن الشيخ احمد الزين عرف في المنطقة بمواقفه المناهضة للصهيونية وكان يعدّ المقاومة بمثابة الطريق الوحيد لتحرير فلسطين والقدس الشريف.

ولفت الى ان الشيخ الفقيد واجه التهديدات بالاغتيال عدّة مرات في نهجه الكفاحي بمواجهة الكيان الصهيوني.

ونوه الى انه كان يصف الثورة الاسلامية الايرانية بحاملة راية الكرامة الانسانية والدفاع عن المضطهدين وأحيت الحضارة الاسلامية الجديدة. 

واشار الى ان الشيخ أحمد الزين قاضي أهل السنة في مدينة صيدا ورئيس هيئة امناء تجمع علماء المسلمين وكان من أنصار الامام موسى الصدر والمقاومة، واصفا دوره بالمهم في مواجهة الكيان الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على استمرار نهج هذا العالم المتقي لغاية التحرير الكامل للاراضي المحتلة والقدس الشريف. 

وعزى عبد اللهيان الشعب اللبناني الصامد وجمعية علماء لبنان وفصائل المقاومة واسرة الفقيد بوفاة هذا العالم المجاهد والمفكر الكبير.

رمز الخبر 1912383

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات