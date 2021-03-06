وزير الطرق الايراني يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون في مجال النقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزيري النقل الايراني " محمد اسلامي " والعراقي " ناصر الشبلي" اكدا خلال اجتماع لهما اليوم في بغداد على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين الجارين في جميع المجالات لاسيما في قطاعات بناء المدن والنقل والشحن .

وجاء في بيان وزارة النقل العراقية ان الوزير ناصر الشبلي استقبل اليوم السبت وزير النقل الايراني محمد اسلامي وبحث معه قضايا تتعلق في مجال النقل والشحن .

واضاف البيان ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على ضرورة تنمية التعاون وتطويره في مجال النقل واعمار المدن والاستفادة من تجارب الجمهورية الاسلامية في النقل البحري والسككي والجوي .

ووصل وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي" إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم (السبت) على رأس وفد اقتصادي. وكان في مراسم استقبل وزير الطرق واعمار المدن الايراني، مساعد وزير النقل العراقي وعدد من المسؤولين الاخرين.

وتهدف زيارة اسلامي هذه الى تنمية التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطرق والإسكان والمواصلات.

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