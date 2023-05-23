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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٥٣ م

وزير الطرق الايراني يبحث مع وزير النقل العراقي مستجدات مشروع سكة حديدة شلمجة_البصرة

وزير الطرق الايراني يبحث مع وزير النقل العراقي مستجدات مشروع سكة حديدة شلمجة_البصرة

بحث وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، مهرداد بذرباش، مع وزير النقل العراقي، مستجدات مشروع الربط السككي بين شلمجة (في محافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد) ومحافظة البصرة العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، مهرداد بذرباش، محادثات هاتفية اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، حول مستجدات مشروع الربط السككي بين شلمجة (في محافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد) ومحافظة البصرة العراقية.

وتبادلا الجانبان في هذا الاتصال ايضا وجهات النظر، حول الزيارة الاربعينية ومشاركة الرعايا الايرانيين في هذه المناسبة، بالاضافة الى تنظيم اجتماع لوزراء النقل باستضافة العاصمة العراقية بغداد.

الى ذلك، اعلن وزير الطرق الايراني عن تكليف هيئة الطرق السككية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، لمتابعة مشروع انشاء سكة الحديد بين شلمجة والبصرة، واعداد تقرير بشان الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

/انتهى/

رمز الخبر 1933492

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