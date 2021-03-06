بدء عمل قناة "سلطان" العالمية في اطار ترويج الاخلاق والمعنويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن قناة سلطان بصدد التأسيس لحوار ديني بين المسلمين والمسيحيين انطلاقا من الاخلاق والمعنويات، حيث يقوم من خلالها العلماء المسلمون الى جانب المتألهين والقساوسة المسيحيين بمقارنة تطبيقية للتعاليم الدينية في المجالات الاخلاقية والمعنوية.

ومن بين برامج هذه القناة ذات التوجه الديني يمكن الاشارة الى المقارنة بين الاسرة في الاسلام والمسيحية، والمودة والرأفة في الاسلام والمسيحية، وحقوق الانسان في الاسلام والمسيحية.

ويتم تسجيل برامج هذه القناة في بريطانيا وتركيا واستراليا وايطاليا وايران واميركا والعراق وكندا و... ويتم بثها عبر القمر "ياه سات" على التردد 10887 ميغاهيرتز والاستقطاب العمودي، كما يتم بثها بشكل مباشر على النت على الموقع sultantv.net، فضلا عن بثها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل يوتيوب واينستاغرام.

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