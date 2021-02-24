وزير السياحة الفنزويلي يجدد البيعة مع الشهيد "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهرللأنباء ان وزير السياحة الفنزويلي "علي إرنستو بادرون"بمعية وزير الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني "علي أصغر مونسان" زار قبر شهيد الاسلام الفريق "قاسم سليماني" في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران ووضع اكليلا من الزهور عليه.

وجدد بادرون ومونسان البيعة مع الشهيد سليماني بعد زيارة قبره اليوم الأربعاء لدى وصولهما إلى كرمان.

ووصل وزير السياحة الفنزويلي والوفد المرافق له إلى كرمان اليوم عبر مطار آية الله هاشمي رفسنجاني الدولي وكان في استقبالهم محافظ كرمان والمدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ومسؤولون آخرون في المحافظة.

وسيشارك الوفد الفنزويلي في افتتاح متحف للمجوهرات، وسيزور منزل كنجعلي خان وبيت ماهان للفنانين، وصحراء لوت في شهداد، ويغادر كرمان غدا الخميس.

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