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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٢٥ م

في محاولة للضغط على المجتمع الدولي؛

السفير الإيراني بصنعاء يناقش مع ممثل الصليب الأحمر الحصار المفروض على اليمن

السفير الإيراني بصنعاء يناقش مع ممثل الصليب الأحمر الحصار المفروض على اليمن

طالب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو الصليب الأحمر الدولي بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن الشعب اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو طالب الصليب الأحمر الدولي بالضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن الشعب اليمني.

وقال السفير إيرلو  خلال لقائه بممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كاترينا رينز أن الحصار أثر على اليمنيين في كافة جوانب الحياة وأدى لأكبر أزمة إنسانية في العالم.

ومن جانبها أكدت ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة الجهود لما من شأنه المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1912486

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