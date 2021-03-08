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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:١٥ م

الادميرال خانزادي:

بحرية الجيش في المياه الدولية قلبت موازين العدو/ رد البحرية على اي تهديد سيكون قويا ومدمرا

بحرية الجيش في المياه الدولية قلبت موازين العدو/ رد البحرية على اي تهديد سيكون قويا ومدمرا

قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال "حسين خانزادي " ان التواجد القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني جعل العدو بأن لا يسمح لنفسه أبدًا الوصول إلى الحدود المائية للبلاد مؤكدا ان رد البحرية على اي تهديد سيكون قويا ومدمرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف الادميرال خانزادي اليوم الاثنين خلال اجتماع لقادة القوة البحرية في الجيش والحرس الثوري: ان الامن والسلام مستتب في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بفضل التواجد القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني.

واشار قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الى ان تواجد قطعات القوة البحرية للجيش في المياه الدولية غيرمعادلات العدو وتسبب بافشال جميع دسائسه الرامية الى انعدام الامن وتهديد الملاحة التجارية وقال ان العدو كان في البداية بصدد اغلاق الموانئ وانعدام امن الناقلات التجارية ولكن تواجد القوة البحرية بمعداتها وقواتها  افشل جميع تلك الدسائس .

وقال الادميرال خانزادي: ان القوة البحرية للجيش بتواجدها اليوم في المياه الدولية ورفعها راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه البعيدة تعد اليد الطولى للبلاد امام تهديدات العدو، وينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود ايران ان تعلم بان قواتنا المسلحة تقف امام اي وقاحة وبلطجة بعيون ثاقبة وايمان قلبي ومعدات حديثة./انتهى/

رمز الخبر 1912499

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