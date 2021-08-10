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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٢:٢٠ م

قائد القوة البحرية:

ضرورة تعزيز تواجد إيران في المياه الدولية/ مدمرة "دنا" ستنضم إلى بحرية الجيش

ضرورة تعزيز تواجد إيران في المياه الدولية/ مدمرة "دنا" ستنضم إلى بحرية الجيش

أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني، الادميرال حسين خانزادي، ضرورة تعزيز تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية، منوها أن مدمرة "دنا" التي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين ستنضم إلى بحرية الجيش.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال زيارته التفقدية للواء البحري المتواجد في المنطقة البحرية الثالثة التابع للجيش الايراني، اشار الادميرال حسين خانزادي إلى أهمية تطوير الحضارة البحرية في ظل الأمن المستدام، وقال إن بناء السفن المحلية الصنع بالكامل هو علامة على الاكتفاء الذاتي للمتخصصين الإيرانيين، وإن وجود القطع البحرية الاستراتيجية للجيش في المياه الدولية، يحقق ضمان أمن الخطوط البحرية من أجل حماية مصالح إيران، ويعكس قوة واقتدار البلاد .

وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية، قال الأدميرال خانزادي أن مدمرة دنا، والتي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين الاكفاء، ستنضم إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في كنارك بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية للجيش .

/انتهى/

رمز الخبر 1916871
https://ar.mehrnews.com/news/1916871/

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