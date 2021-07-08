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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١:٢٠ م

الادميرال خانزادي:

اساطيل "نداجا" على اتم الجهوزية والاستعداد للرد على تهديدات العدو

اساطيل "نداجا" على اتم الجهوزية والاستعداد للرد على تهديدات العدو

قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، ان الوجود القوي لقوات "نداجا" في المياه الدولية أمرا مهما للغاية مؤكدا ان هذه المدمرة البحرية مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد من العدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، قال ان الوجود القوي لقوات "نداجا" في المياه الدولية يُعد أمرا مهما للغاية مؤكدا ان هذه المدمرة البحرية على اتم الجمهوزية والاستعداد لمواجهة أي تهديد من العدو.

واعتبر الأدميرال خنزادي، ان الوجود القوي للأساطيل البحرية في المياه الدولية مهما للغاية وقال: "من خلال إرسال 75 أسطولا إلى أعالي البحار، بالإضافة إلى التلويح بالعلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونقل رسالة السلام والصداقة إلى دول العالم، فإن البحرية جاهزة للرد على تهديدات العدو".

وخلال زيارتة للمشاريع قيد الإنشاء في المنطقة البحرية الجديدة في مدينة "جاسك"، اكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع خلال هذه الرحلة./انتهى/

رمز الخبر 1915936
https://ar.mehrnews.com/news/1915936/

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