اساطيل "نداجا" على اتم الجهوزية والاستعداد للرد على تهديدات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، قال ان الوجود القوي لقوات "نداجا" في المياه الدولية يُعد أمرا مهما للغاية مؤكدا ان هذه المدمرة البحرية على اتم الجمهوزية والاستعداد لمواجهة أي تهديد من العدو.

واعتبر الأدميرال خنزادي، ان الوجود القوي للأساطيل البحرية في المياه الدولية مهما للغاية وقال: "من خلال إرسال 75 أسطولا إلى أعالي البحار، بالإضافة إلى التلويح بالعلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونقل رسالة السلام والصداقة إلى دول العالم، فإن البحرية جاهزة للرد على تهديدات العدو".

وخلال زيارتة للمشاريع قيد الإنشاء في المنطقة البحرية الجديدة في مدينة "جاسك"، اكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع خلال هذه الرحلة./انتهى/