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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٢٠ م

نقلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

رويترز: إيران بدأت التخصيب بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي IR-2M

رويترز: إيران بدأت التخصيب بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي IR-2M

ادعت وكالة رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لها إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-2M في موقع نطنز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت اليوم الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2M في موقع نطنز.

وقالت رويترز وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه في 7 مارس، أكدت الوكالة الذرية أن إيران بدأت في حقن UF6 في السلسلة الثالثة التي تشمل 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m.

واضاف التقرير انه تم تركيب سلسلة الطرد المركزي الرابعة، ولكن لم يتم حقن UF6 الطبيعي حتى الآن؛ وانه يجري حاليا تركيب السلسلة الخامسة من أجهزة الطرد المركزي IR-2m ولم يبدأ بعد تركيب السلسلة السادسة من أجهزة الطرد المركزي IR-2m.

/انتهى/

رمز الخبر 1912518

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