رويترز: إيران بدأت التخصيب بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي IR-2M

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت اليوم الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بالسلسلة الثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2M في موقع نطنز.

وقالت رويترز وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه في 7 مارس، أكدت الوكالة الذرية أن إيران بدأت في حقن UF6 في السلسلة الثالثة التي تشمل 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m.

واضاف التقرير انه تم تركيب سلسلة الطرد المركزي الرابعة، ولكن لم يتم حقن UF6 الطبيعي حتى الآن؛ وانه يجري حاليا تركيب السلسلة الخامسة من أجهزة الطرد المركزي IR-2m ولم يبدأ بعد تركيب السلسلة السادسة من أجهزة الطرد المركزي IR-2m.

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