ايران تعلن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتي "نطنز" و"فوردو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أعلن عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتي نطنز وفوردو .

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر قال كاظم غريب آبادي: بتقديم الشكر الى العلماء الايرانيين النوويين الدؤوبين، تم تركيب سلسلتين من 348 جهاز طرد مركزي IR2m بسعة تقارب أربع مرات أكبر من النوع IR1 في نطنز ويعملان حاليا بـ( غاز) UF6. واضاف: كما بدأ تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR6 في فوردو.

وأكد مندوب ايران الدائم لدى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه سيتم تركيب المزيد من اجهزة الطرد المركزي الجديدة. واوضح غريب آبادي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق من الانشطة النووية، وهي على علم بالتقدم المخطط له في هذا المجال.

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