الوكالة الذرية تعلن رسميا بدء التخصيب بأجهزة الطرد المركزي من طراز IR-4 في نطنز

وافادت وكالة مهر للانباء ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد رسميا التقارير السابقة عن بدء تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-4 في نطنز.

وأكدت رويترز مساء امس الثلاثاء، وفقا لتقرير منسوب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام النوع الثاني من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR-4).

وبحسب التقرير، فإن "إيران بدأت العام الماضي في نقل ثلاث سلاسل من نموذج متقدم ومختلف لمحطة طاقة فوق الأرض في نطنز إلى محطة تخصيب الوقود تحت الأرض، حيث يتم التخصيب حاليا بأجهزة طرد مركزي من طراز (IR-2)".

وذكرت وكالة رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقرير لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إنه في 15 مارس 2021 أكدت الوكالة أن إيران قامت بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم لسلسلة مؤلفة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4. في مواقع تخصيب الوقود.

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