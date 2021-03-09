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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٥٣ ص

المقاومة اللبنانية تتصدّى لمسيّرتين معاديتين

المقاومة اللبنانية تتصدّى لمسيّرتين معاديتين

يسود الحذر والترقب، منذ مساء الإثنين، الحدود الجنوبية اللبنانية، بعد قيام المقاومة بإطلاق النار باتجاه مسيّرتين معاديتين كانتا تحلقان فوق منطقة بئر شعيب في بليدا، ورد العدو بإطلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدر الإعلام الحربي التابع للمقاومة اللبنانية بياناً منتصف الليلة جاء فيه: 

أقدمت مسيّرة (درون) معادية حوالي الساعة 10:40 من ليل الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في أجواء منطقة خربة شعيب في خراج بلدة بليدا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة، وبعدها قام العدو الإسرائيلي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء المنطقة. وكانت مسيّرة (درون) معادية قد أقدمت أيضاً عند الساعة 3:30 عصر الإثنين على خرق الأجواء اللبنانية في نفس المنطقة وتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة وإجبارها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة./انتهى/

رمز الخبر 1912529

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