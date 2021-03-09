بدء مراسم الذكرى السنوية لرحيل الدبلوماسي الإيراني حسين شيخ الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كلمة مباشرة له خلال المراسم إن الدبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الإسلام كان نموذجا للدبلوماسي الناجح، واصفا رحيله بأنه شكل خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية.

وأكد ظريف على أن شيخ الإسلام كان من داعمي الثورة الإسلامية طوال سنوات حياته وكان نموذجا للدبلوماسي الناجح.

وصرح وزير الخارجية الإيراني أن: "رحيل شيخ الإسلام كان خسارة لنا جميعا."

وأضاف أن: شيخ الإسلام كان صادقا في معتقداته، ويناضل في سبيل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

وشدد على أن: شيخ الإسلام كان شخصية ثورية ودبلوماسية، ويعد رحيله خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية./انتهى/