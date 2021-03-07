جبهة العمل الإسلامي في لبنان تعقد حفلا تكريميا للرحيل "حسين شيخ الاسلام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت جبهة العمل الإسلامي في لبنان والمستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان:

إلى حضور الحفل التكريمي بعنوان "شيخ الاسلام مآذن القدس تفتقدك".

وذلك في مقر جبهة العمل الاسلامي. في بئر حسن/ جنب السفارة الكويتية، بناية تاجكو، الطابق الثاني، عبر منصة تطبيق الزووم:

Meeting ID: 4712208614

أو عبر اللينك:

https://us04web.zoom.us/j/4712208614?pwd=MTU0aFBNTEhBN3cwbE9HdHk2dWJzUT09

والبث المباشر لوكالة يونيوز: http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-|-Unews-Agency.htm

وذلك يوم الاثنين في الثامن من آذار ٢٠٢١، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القدس المحتلة.

بمشاركة نخبة من العلماء وأهل الفكر والسياسة.

يشارك في الحفل التكريمي للراحل حسين شيخ الإسلام، السادة:

* وزير الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، الدكتور محمد جواد ظريف.

* مفتي الجمهورية العراقية، الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي.

* أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين الدكتور الشيخ حميد شهرياري.

* رئيس "فرع مجمع الفتح الإسلامي" لـ "جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية" في سوريا، الشيخ الدكتور حسام الدين فرفور.

* عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام.

* رئيس الاتحاد العالمي لعلماء التصوف، الدكتور الشيخ مازن الشريف.

* رئيس الهيئة الإدارية لتجمع العلماء المسلمين في لبنان، الشيخ الدكتور حسان عبد الله.

* رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، العلامة الشيخ ماهر حمود.

* منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان، الشيخ الدكتور زهير الجعيد.

* المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، الدكتور عباس خامه يار.

الدعوة عامة

ونفتخر بمشاركتكم

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