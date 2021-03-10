استطلاع للرأي: نتنياهو لن يتمكّن من تشكيل حكومة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب الاستطلاع، يحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا، وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، بينما حصل حزب "أمل جديد" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت في الترتيب بعد ذلك القائمة "المشتركة" بزعامة أيمن عودة، التي حصلت على 8 مقاعد، كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعي الذي حصل هو الآخر على 8 مقاعد، فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل"، يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة غانتس وله 5 مقاعد، ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد، وفي نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.

هذا الاستطلاع يشير إلى أن ليس لدى نتنياهو إمكانية لتشكيل ائتلاف من 61 مقعدا، إذ إن كتلة اليمين والحريديم ستحصل على 46 مقعدا، وحتى مع حزب "يمينا" فإنها ستصل إلى 58 مقعدا، وخلافاً لذلك فإن كتلة معارضي نتنياهو ستحصل على 62 مقعدا.

المصدر: العهد

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