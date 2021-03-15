اللبنانيون يتضامنون مع الجيش والشعب اليمني المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في لبنان اطلقوا وسما جاء تحت عنوان "#عزيز_يا_يمن" وتصدر قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعبر رواد مواقع التواصل من خلال هذا الوسم عن وقوفهم ومساندتهم للجيش واللجان الشعبية اليمنية والشعب اليمني المظلوم ضد قوى العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته.

وكتبت "ريم زيتوني" على حسابها الخاص قائلة "الأردُنّ أقفل مجاله الجوّي بوجه نتنياهو خلال توجُّهه الى الامارات، فقرّر سلوك مجال السعوديّة الجوّي، لكنّهُ خاف من تهديدات الحوثيّين فاعتكف، وبقي في وكره. #نتنياهو_الجبان #السعودية #الامارات #عزيز_يا_يمن".

وغرد "Abbas K debek" قائلا "نتنياهو : تم منعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المنصرم عبر المجال الجوي السعودي جراء تهديدات صواريخ من اليمن. #عزيز_يا_يمن".

وقال "موسى حسن" في تغريدة على حسابه الخاص "سيشهد التاريخ أن ملكاً من زمن الجاهلية بنى هالة بالمال عند ضعاف النفوس لم يعبأ بالحرمات وسفك الدم الذي حرم الله فخرج قوم فقراء من المال أغنياء بالكرامة والاعتداد بالنفس فكسر هيبته وشوكته وأذله ومرغ انفه في التراب #محور_السعودية_خرب_لبنان #عزيز_يا_يمن".

ورأى "mohammadalghad" في تغريدة له "لازم يغيرو اسم خميس مشيط الى "حقل تجارب البالستي اليمني". #يا_قوة_الله #عزيز_يا_يمن".

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