عرّاب التطبيع في العالم العربي يحتل الترند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقل صورة غرافيكية لولي العهد السعودي مع اعلام الدول المطبعة، تصف محمد بن سلمان بعرّاب التطبيع.

وأشار المغردون الى دور وتاثير محمد بن سلمان الى جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في مسار تطبيع الدول العربية مع كيان الاحتلال الصهيوني.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أمس في تقرير عن تأثير محمد بن سلمان على مسار التطبيع بين المغرب و"الكيان الصهيوني"، وأكدت أن السعودية لديها لائحة بالدول التي ستطبع.

واشار بعض النشطاء الى ان تطبيع الملك المغربي مع كيان الاحتلال لا يمثل الشعب المغربي ولا الشعوب العربية.

واليكم بعض تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

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