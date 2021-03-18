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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٢٣ م

بيان رسمي من السفارة الروسية في لبنان حول زيارة وفد الحزب

بيان رسمي من السفارة الروسية في لبنان حول زيارة وفد الحزب

نشرت السفارة الروسية في ربنان بياناً رسمياً لها ترد فيه على الإشاعات التي صدرت من البعض القائلة بأن موسكو طالبت حزب الله اللبناني بالضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال عون والتيار الوطني الحر لتسهيل تشكيل الحكومة، مؤكدة أنها إشاعات لا أصل لها.

في ظل الشائعات التي انتشرت اخيرا على نطاق واسع من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية، حول مطالبة موسكو لحزب الله اللبناني بالضغط على رئيس للجمهورية اللبنانيةالسيد ميشال عون والتيار الوطني الحر لتسهيل تشكيل الحكومة، يهم الجانب الروسي أن يوضح ما يلي:

هذه الاشاعات ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍلصحة شكلا ﻭ مضمونا. تؤكد جمهورية رﻭﺳﻴﺎ الاتحادية مبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والرفض القاطع لسياسات الضغط والإملاءات الخارجية. وفي هذا السياق نقتبس كلام وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ، والذي قاله خلال المحادثات مع وفد حزب الله في موسكو في 15 آذار من العام الجاري.
“على اللبنانيين أن يقرروا حل هذه القضية السيادية _تشكيل حكومة_ بأنفسهم ، وسوف تحترم موسكو أيا من خياراتهم”.

/انتهى/

رمز الخبر 1912842

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