اجراءات الحظر غير انسانية وغير قانونية واجرامية كجرائم الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول موضوع المجاعة في النزاعات: انه وبغية مواجهة انعدام الامن الغذائي في العالم فمن الضروري رفع اجراءات الحصار والحظر وتعزيز التعاون الدولي.

واضاف: ان الاحصائيات الجارية عن اعداد الافراد المعرضين للمجاعة وانعدام الامن الغذائي في العالم محذرة، وان مواجهة هذا التحدي امر ضروري وعاجل.

وتابع سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمة الدولية: ان المبدا الاساس يجب ان يكون ضمان تحقيق حق الغذاء للجميع وفي كل مكان وفي كل الاوقات وفي ظل كل الظروف سواء الحرب او السلم لان التخلص من المجاعة وسوء التغذية حق مشروع للجميع.

واكد تخت روانجي: ان الضمان الكامل لهذا الحق يستلزم سبيلا شاملا واجراء حاسما في كل المستويات الوطنية والدولية خاصة التركيز على مواجهة الاسباب الجذرية لانعدام الامن الغذائي وكذلك التعاون والمساعدة الدولية المؤثرة.

واكد في هذا المجال على ضرورة تعزيز الانشطة ذات الصلة في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك المؤسسات والمنظمات التخصصية المتعلقة بنظام الامم المتحدة واضاف: انه وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان يجب ضمان حصول جميع المدنيين على الغذاء في النزاعات المسلحة والاحتلال، ويحظر فرض المجاعة على المدنيين كاداة حرب.

واكد تخت روانجي بانه وبغية مواجهة انعدام الامن الغذائي الحاد الناجم عن النزاعات ينبغي على مجلس الامن الزام جميع الاطراف المتنازعة بالتزام هذه المبادئ وفي ذات الوقت يتوجب على مجلس الامن نفسه عدم فرض الحظر في اي ظروف كانت على التجارة الانسانية خاصة الأغذية والادوية، وقال: لا يوجد امر اكثر ضرورة من الرفع الفوري للحصار اللاانساني على شعب اليمن وانهاء الحصار اللاقانوني على قطاع غزة.

واعتبر مندوب ايران فرض الحظر احد العوامل الرئيسية لانعدام الامن الغذائي، لافتا الى دور الحظر الاميركي في الحيلولة دون حصول ايران على الاغذية والادوية والمعدات الطبية وكذلك اضعاف قدرات ايران في المواجهة المؤثرة لمرض كورونا.

وختم تخت روانجي تصريحه بالقول: انه على الدول عدم استخدام الادوات الاقتصادية والسياسية تعسفيا لفرض الضغوط على الحكومات الاخرى ويجب العمل على الالغاء الفوري للحظر كخطوة اساسية في مواجهة انعدام الامن الغذائي./انتهى/