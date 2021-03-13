سنحطّم الجدار الذي يحيط بإسرائيل/تسجيل 53 حالة وفاة بكورونا

قائد فيلق القدس في الحرس: سنحطّم الجدار الذي يحيط بإسرائيل/ سنسمع صوت تهشيم عظام الأميركيين

أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد قاآني أن صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب.

هجوم إرهابي على سفينة تجارية إيرانية في البحر الابيض المتوسط

تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم ارهابي في البحر الابيض المتوسط.

امير عبداللهيان: على بايدن التحدث مع الشعب الايراني بقوة المنطق وليس بمنطق القوة

اكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بانه على الرئيس الاميركي جو بايدن الاتعاظ من التاريخ، مشددا على انه يجب التحدث مع الشعب الايراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة.

محافظ البنك المركزي: الحكومة الكورية ليست لديها ارادة مستقلة لتسوية مشكلة الارصدة الايرانية

رد محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، على تصريحات وزير الخارجية الاميركي حول الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، مؤكدا بان البنك المركزي ينظم برامجه لتوفير العملة الصعبة دون الاخذ بنظر الاعتبار ارصدة البلاد المجمدة في كوريا الجنوبية وسائر الدول.

تخت روانجي: اجراءات الحظر غير انسانية وغير قانونية واجرامية كجرائم الحرب

وصف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، اجراءات الحظر بانها غير انسانية وغير اخلاقية وغير قانونية، معتبرا تداعياتها الواسعة والمدمرة وبعيدة الامد بانها وحشية كالارهاب واجرامية كجرائم الحرب.

في بيان؛ الخارجية الايرانية تؤكد تضامن طهران وموسكو ضد اجراءات الحظر

اصدرت الخارجية الايرانية بيانا بمناسبة الذكرى العشرين لمعاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي.

وزارة الصحة الايرانية: تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 8088 اصابة و 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

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