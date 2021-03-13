المقاتلات التركية تقصف مناطق بدهوك شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان وسائل اعلام محلية أكدت أن “المقاتلات التركية قصفت اليوم مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، أقصى شمال البلاد”. لافتة إلى أن “المقاتلات التركية استهدفت سلسلة جبال كورزار المطلة على ناحية شيلادزي في قضاء العمادية شمالي دهوك”.

وتواصل تركيا عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ يونيو/حزيران 2020، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كـ”تنظيم إرهابي”.

يذكر أن تركيا أطلقت في فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية بعنوان “مخلب النسر 2″، استمرت 5 أيام، وتكبدت من خلالها خسائر في الأرواح والمعدات بعد عمليات كر وفر مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

ورغم الاحتجاجات العراقية ومذكرات التنديد الرسمية التي قدمتها بغداد، الا ان الجانب التركي يواصل خروقاته العسكرية، استكمالاً لحملتين عسكريتين أطلقت قبل نحو عام بعنوان “مخلب النمر- مخلب النسر”، شمالي العراق.

الانتهاكات التركية تتضاعف على الأراضي العراقية ثلاث مرات بالمتوسط اليومي منذ العام 2017 ، استنادا إلى سجلات أرسلتها بغداد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق موقع “نورديك مونيتور” السويدي.

أن الانتهاكات المتكررة فيما يتعلق بعمليات توغل القوات التركية بالأراضي التركية، والاحتفاظ بالقواعد، وعمليات القصف العابرة للحدود، ودخول الطائرات الحربية التركية للمجال الجوي العراقي، دفعت بغداد لتقديم شكوى إلى مجلس

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