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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١:٠٦ م

مصدر أمني عراقي:

تركيا تتمدد يوميا في الأراضي العراقية لانشاء معسكرات جديدة لقواتها

تركيا تتمدد يوميا في الأراضي العراقية لانشاء معسكرات جديدة لقواتها

حذر المختص بالشأن الأمني محمد الساعدي، اليوم الجمعة، من خطورة استمرار القوات التركية بالتمديد يوماً بعد أخر في الأراضي العراقية بهدف إنشاء معسكرات جديدة لقواتها وفرض السيطرة في المناطق التي تحتلها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الساعدي لـ /المعلومة/، أن “هناك احتمالية ان تقوم تركيا بنشر عناصر إرهابية في مناطق قريبة من معسكراتها او مناطق تواجدها داخل الحدود العراقية بهدف إرباك المشهد الأمني وألفات النظر إلى مواقع تواجد الإرهاب في وقت تتقدم فيه قواتها نحو مناطق جديدة داخل العراق”.

وأضاف أن “تركيا تتمدد يوميا داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، لكن الحقيقة هي تحرك قواتها باتجاه مناطق جديدة لإنشاء معسكرات داخلها”.

وبين أن “ما يحدث في شمال العراق مشابه لما قامت به تركيا في شمال سورية، ومن المرجح ان تكون الأيام المقبلة اكثر سوءاً من التي سبقتها من حيث تقدم القوات التركية نحو مناطق جديدة في ظل الصمت الحكومي”.

/انتهى/

رمز الخبر 1924909
https://ar.mehrnews.com/news/1924909/

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