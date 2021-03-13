صحن الرسول الاعظم اخضرّ بقبة الحرم النبوي الشریف

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن صحن الجامع الرضوي وهو اکبر الصحون غیر المسقفة في مقام الامام علي بن موسی الرضا علیه السلام قد تغیر اسمه تزامنا مع لیلة المبعث الشریف بصحن النبي الاکرم صلوات الله علیه.

یذکر أن مرقد الامام الرضا علیه السلام کان یستقبل سنویا اکثر من 30 ملیون زائرا قبل تفشي کورونا من داخل ایران وخارجها.

تبلغ مساحة هذا الصحن نحو 118 الف متر مربع حيث أکبر الصحون في مقام الإمام الرضا علیه السلام في مدینة مشهد المقدسة، شمال شرقي إیران وتم بناؤه بين عامي 1987 و2002 ويقع في الضلع الجنوبي للضريح المطهر ويضم 6 مآذن و3 أيوانات تسمى باب الهادي وباب الكاظم عليهما السلام وأيوان الإمام ولي العصر عجل الله تعالی فرجه الشريف ویقع فیه باب الجواد و باب الرضا علیما السلام.

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