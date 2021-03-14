الرسول الاعظم رسول السلام والعدالة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أقيم الملتقى بتنظيم المستشارية الثقافية الايرانية لدى اسلام أباد، وبحضور وزير الشؤون الدينية والتسامح بين الأديان الباكستاني "الدكتور نور الحق قادري"، وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان، وعدد من كبار رجال الدين وعلماء المذاهب الإسلامية.



واستهل هذا الملتقى الذي عقد في مقرّ المستشاریة الثقافية الايرانية في اسلام أباد، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الايراني البارز "كريم منصوري".



وكانت كلمة لسفير إیران لدى باكستان، "سيد محمد علي حسيني" حيث أكد فيها أنه يجب على علماء العالم الإسلامي مواجهة ظاهرة معاداة الإسلام وتوعية الأمة الإسلامية والشعوب الأخرى بأهداف بعثة الأنبياء الالهيين ولا سيما النبي الأكرم(ص).



وبدوره، اعتبر وزير الشؤون الدينية الباكستاني خلال كلمته بالملتقى أحداثاً مثل ولادة النبي صلوات الله علیه وذكرى الاسراء والمعراج، والمبعث النبوي محور القيم المشتركة للمسلمين، مضيفاً: "يجب استخدام كل هذه الأحداث المباركة كفرصة لشرح أهداف الإسلام والروح الحقيقية للتعاليم النبوية".



وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "الشيخ الدكتور حميد شهرياري" في الرسالة التي تلاها نيابة عنه المستشار الثقافي الايراني لدى باكستان "احسان خزاعي" أنه يجب أن نعزز وحدتنا وأخوتنا ونمهد الأرضية لتحقيق حضارة إسلامية جديدة وذلك من خلال التمسك بالقرآن الكريم واتباع السنة النبوية.



وصدر في ختام المتلقى بيان أكد على ضرورة لجوء المسلمين إلى مقومات العالم الإسلامي المشتركة وخاصة الإيمان بالقرآن الكريم ورسالة النبي(ص) لتوحيد الأمة الإسلامية ومواجهة الطائفية.

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