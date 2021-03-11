قائد الثورة الاسلامية: فلتغادر امریکا بشکل سریع العراق وسوریا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن سماحته اعتبر البعثة النبوية الشريفة بانها اختزنت اهدافا عظيمة وترافقت مع قدرة سياسية شاملة متابعا القول : البعثة النبوية الشريفة ترمي لايجاد نظام سياسي يحقق اهدافها، الباري هو الحاكم في كل النظم الاجتماعية، مصدر الحكم هو الكتب السماوية التي تنزل على الانبياء، والانبياء هم من يحكم في المجتمع وينفذ الاحكام الالهية .

واشار قائد الثورة الى ان الانبياء كانوا هم الذين ينتخبون الحاكم والرسول والمبعوث الالهي يقوم بتنفيذ الحكم الالهي واضاف: الدين برنامج شامل لحياة البشرية ولا يقتصر على الفرد .

ولفت الى انه كلما يبعث اي نبي وينبري لتطبيق الاحكام الالهية فإن المستكبرين والظالمين يعارضونه وقال : الاعداء يعارضون الاسلام السياسي الذي يدير الدولة ومؤسساتها .

الثورة الإسلامیة في ایران تجسید مضمون البعثة

وجدد التاكيد على ان البعثة النبوية هي حركة عظيمة تشتمل على برنامج شامل لنجاة البشرية ومن هذا المنطلق فقد وصف امير المؤمنين علي عليه السلام النبي الاكرم صلوات الله علیه بانه بلسم يداوي جراح الامة مستطردا القول : الثورة الاسلامية العظيمة في ايران جسدت وجددت مضمون البعثة ، الامام الخميني رحمة الله علیه عمق بفكره ، الخط النبوي وثبته في المجتمع الانساني ، الثورة الاسلامية كانت تبعا للبعثة الشريفة وانطلقت ضد الظلم والاستبداد ودافعت عن المستضعفين .

وراى آية الله الخامنئي بان ما واجهته الثورة الاسلامية هو على غرار ما واجهه النبي صلی الله علیه وآله وسلم من مؤامرات واضاف : الاعداء في مواجهتهم للثورة الاسلامية روجوا للكذب والتضليل وزعموا بأنها تعادي الشعوب ، الجمهورية الاسلامية لا تعادي احدا وهي تتعامل بالحسنى مع من لا يعاديها ، وفي نفس الوقت فان القرآن ينهانا عن الصداقة مع الاعداء ، ويدعو الى التحلي والتسلح بالقوة في مواجهة الاعداء ، بالصبر والصمود مع الاعداد للقوة يندحر العدو .

صعوبة الحرب الناعمة اکثر من الحرب الصلبة

واوضح سماحته بان الصبر يعني الثبات والصمود على الطريق القويم وان على الناس ان يتواصوا بالحق وبالصبر مع بعضهم البعض مشددا بالقول : الحرب الناعمة اكثر صعوبة واخطر من الحروب الصلبة ، والعدو من خلال الحرب الناعمة يستهدف الصبر لدى الناس ، واذا انقطع التواصل بين الحق والصبر فإن الارادة ستفتقد ويشيع اليأس .

ووصف الفضاء الافتراضي بانه يشكل فرصة واعدة للاعداء ومن هذا المنلطق فان علينا ان نوظف هذا الفضاء من اجل اشاعة الامل وقال : الاعداء وعملاؤهم يستهدفون الشعب اليمني منذ ست سنوات ويمنعونه من الحصول على الغذاء والطاقة ، وهذا الشعب اليمني تمكن من ان يتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمجابهة قصف الاعداء ، فماذا فعلوا ، اتهموه بالارهاب .

امریکا داعمة الارهاب

وانتقد آية الله الخامنئي اميركا التي تمتلك ترسانة نووية هي الاكبر في العالم وسبق لها ان استخدمتها ، وهي اليوم ترفع عقيرتها بمعارضة الاسلحة النووية وقال : اميركا هي التي اوجدت "داعش" وقد اعترفت بذلك .

واشار الى ان تواجد ايران في سوريا والعراق استشاريا وليس عسكريا واوضح : تواجد ايران في المنطقة يتم بطلب من دولها . على الاميركيين ان يغادروا العراق وسورية بشكل سريع . نحن لدينا مسؤوليات ومن بينها معرفة العدو وعدم التسليم له .

وتطرق آية الله الخامنئي في جانب اخر من كلمته الى تفشي وباء كورونا والجهود التي تبذل على كافة الاصعدة لاسيما من قبل الكوادر الطبية وقال : على المواطنين تثمين دور الكوادر الصحية في مكافحة وباء كورونا ، ونسأل الله ان يجعل عيد المبعث النبوي الشريف عيدا مباركا على الامة الاسلامية جمعاء .

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