انطلاق اليوم الخامس من تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ اليوم الخامس لتسجيل المرشحين للجولة السادسة من انتخابات المجالس البلدية طهران في الساعة الثامنة من صباح اليوم (الأحد) في مكتب محافظ طهران.

وتم تسجيل اسامي المرشحين في الانتخابات بأربع طرق التالية:

1- التسجيل من خلال تطبيق الهاتف المحمول (يتم تحميله على بوابة وزارة الداخلية) واستلام رمز التتبع والرجوع إلى مكتب المحافظ لإنهاء التسجيل.

2- التسجيل من خلال (كمبيوتر) واستلام كود التتبع والرجوع إلى مكتب المحافظ لإنهاء التسجيل.

3- التسجيل من خلال مركز تقديم الخدمات الحكومية (بيشخوان دولت) واستلام رمز التتبع والذهاب إلى مكتب المحافظ لإنهاء التسجيل.

4- التسجيل عن طريق زيارة محافظ المدينة بشكل حضوري.

وستجرى انتخابات المجالس البلدية والقرى السادسة في 28 من الشهر الثالث العام الايراني بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الثالثة عشر.

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