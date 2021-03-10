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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٣٣ م

آية الله جنتي:

الجمهورية الإسلامية رائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم

الجمهورية الإسلامية رائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم

 قال أمين مجلس صيانة الدستور" آية الله احمد جنتي ان اليوم على جميع الدول الإسلامية استخدام وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لنشر رسالة الإسلام نظرا لتاثير هذه الوسائل والشبكات مبينا ان الجمهورية الإسلامية هي الرائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه هنأ آية الله جنتي اليوم الاربعاء في اجتماع لمجلس صيانة الدستور المبعث النبوي الشريف واضاف : ان نبي الإسلام صلى الله عليه واله وسلم  هو أسمى إنسان ومخلوق وهوالذي أخرج البشرية من الظلام. بعد ابلاغه تعاليم الله النيرة التي استبدلت الظلمات الى النور .

وقال ايضا : الرسول الكريم صلوات الله علیه وقف لوحده مقابل عبادة الاصنام والشرك وقارعه واستطاع ان يجعل الناس موحدين ونشكر الله عزوجل على اننا اتباع الاسلام المحمدي.

واضاف أمين مجلس صيانة الدستور" آية الله احمد جنتي: اليوم وبعد انتشار وتأثير وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ، فعلى جميع الدول الإسلامية استخدامها لنشر رسالة الإسلام مبينا ان الجمهورية الإسلامية هي الرائدة في نقل رسالة الإسلام إلى العالم.

/انتهى /

رمز الخبر 1912580

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