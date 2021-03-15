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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٤٣ ص

داعش يتبنى مقتل 30 جنديا بهجمات شمال شرق نيجيريا

داعش يتبنى مقتل 30 جنديا بهجمات شمال شرق نيجيريا

أعلنت مصادر عسكرية ومدنية في نيجيريا أن جماعات متشددة قتلت 30 جنديا في سلسلة اشتباكات في شمال شرق البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قالت المصادر، إن "أربع هجمات أودت بحياة 27 جنديا على الأقل وعشرة من أفراد قوة المهام المشتركة المدنية بينهم قائد وحدة".

وتتألف قوة المهام المشتركة من مجموعات محلية من الرجال المسلحين الذين يحمون المناطق التي يعيشون فيها، وبشكل أساسي من المتشددين، وهم ليسوا أفرادا في الجيش، ولكنهم غالبا ما يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجنود.

وأعلنت "ولاية غرب إفريقيا"، وهي فرع لتنظيم "داعش" الارهابي في المنطقة مسؤوليتها عن هجوم يوم الجمعة في مونغونو عبر قنوات تابعة للتنظيم أمس السبت، مشيرة إلى أنها "قتلت 33 عسكريا وأسرت جنديا واحدا".

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة أن "جنود الجيش قتلوا 8 مسلحين خلال معركة في جامدو الأربعاء الماضي".

/انتهی/

رمز الخبر 1912716

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