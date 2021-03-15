نحن من يحدد ويضع الشروط للعدو وسنسمع صوت أنّات الغطرسة العالمية /تسجيل 88 حالة وفاة بفيروس كورونا

روحاني : لابد من ايجاد التوازن التنموي في شرق البلاد وغربها

أكد الرئيس حسن روحاني أهمية ايجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب البلاد ، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسب اهمية كبيرة في اطار الأمن الوطني والتنمية في انحاء الجمهورية الاسلامية.

المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الخلفية العسكرية في الانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، عن إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الخلفية العسكرية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 18 يونيو.

وزارة الخارجية الايرانية تقدم مقترح الغاء تاشيرات الدخول مع العراق لمجلس الوزراء

قدّمت وزارة الخارجية الايرانية مقترحا الى مجلس الوزراء يقضي بإلغاء تاشيرات الدخول مع العراق للمصادقة عليه.

الادميرال سياري؛ الاستفادة من العلم والمعرفة أمر ضروري لتحديد تهديدات العدو

قال المساعد التنسيقي للجيش الايراني انه إذا كان العلم هو أولويتنا، فسنحدد بالتأكيد التهديد جيدا ويمكن أن يكون لدينا عدة سيناريوهات ونكون مستعدين للتعامل مع أي تهديد.

باحث ايراني ينجح في صناعة ملاط الألومينا

نجح باحث ايراني من جامعة يزد بصناعة ملاط ألومينا جاهز للاستخدام للصمامات المنزلقة للمغرفات الفولاذية واستخدام المفاصل النانوية في كتل الصب المختلفة.

القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: نحن من يحدد ويضع الشروط للعدو / سنسمع صوت أنّات الغطرسة العالمية

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع.

وزارة الصحة: تسجيل 7593 اصابة و 88 حالة وفاة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 7593 اصابة و 88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

/انتهى/