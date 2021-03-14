تسجيل 7593 اصابة و 88 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي اليوم الاحد: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7593 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 746 الفا و 953 شخصا من ضمنهم 3831 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليون و 492 الفا و 488 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 88 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 230 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 11 مليونا و 716 الفا و 231 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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