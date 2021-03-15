إيران تتباهى بمكافحتها لكورونا وتصنيع اللقاح المضاد الفيروس محليّا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حسن روحاني، في تصريحه عقب الاستماع الى تقرير حول إنجازات البلاد بشأن لقاحات كورونا اليوم الاثنين، إن بلادنا تفخر بالنجاحات التي حققتها على صعيد الابحاث المرتبطة بلقاحات كورونا وتصنيعها داخلياً وكذلك توفير اللقاحات الاجنبية التي تحتاجها البلاد رغم الظروف الصعبة والحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء.

وأشاد بالنشاطات الناجزة على صعد توفير اللقاحات الاجنبية وتصنيع اللقاحات داخلياً، مؤكدا في ذات الوقت، على مواصلة هذه الجهود من قبل وزارتي الصحة والعلاج والتعليم الطبي والخارجية لاسيما سفراء ايران المعتمدين في البلدان الاخرى وكذلك البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية لتأمين الارصدة اللازمة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا.

وأوعز روحاني الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى الاستمرار في اعتماد الشفافية المعلوماتية وتقديم احصاءات دقيقة عن معدلات تفشي فيروس كورونا واساليب مكافحة هذا الوباء، كالعام الماضي، باعتبارها أحد الاسس والمواصفات العالمية الرسمية في سياق مكافحة جائحة كوفيد 19 باعتبارها خطوة تسفر عن تعزيز الثقة وكذلك حيال اللقاحات./انتهى/