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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:٠٣ م

وزير الصحة: إيران من اكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا

وزير الصحة: إيران من اكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا

أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بهرام عين اللهي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بهرام عين اللهي، في تصريح على هامش تفقده اليوم السبت، عددا من المشاريع الصحية والعلاجية بمحافظة شيراز (جنوبي البلاد) : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اكثر دول العالم تفوقا في مجال احتواء فيروس كورونا، وهي الدولة الوحيدة على مستوى شرق البحر الابيض المتوسط التي نجحت في انتاج 6 انواع من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي.

واكد عين اللهي، على ان مكافحة فيروس كورونا، يشكل اولى الاولويات واهم القضايا التي وضعت نصب اعمال وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1931428

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