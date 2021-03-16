المجلس السياسي الأعلى في اليمن يقدّم شهادة تقدير لـ "وكالة مهر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء نص شهادة الشكر والتقدير كما يلي: يسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في موقع وكالة مهر للأنباء على جهودهم المتميزة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال نشر مقالات الكتاب والنخب السياسية اليمنية لإبراز مظلومية اليمن إلى مختلف أنحاء العالم.

كما تضمنت الشهادة توقيع كل من مستشار رئاسة الوزراء (حميد عبدالقادر عنتر)، ونائب وزير الإعلام (فهمي اليوسفي)، وعضو المجلس السياسي الأعلى الفريق (سلطان السامعي).

وسلطت وكالة مهر للأنباء، الضوء على تداعيات العدوان على اليمن منذ بدء تصعيد العدوان السعودي الإماراتي في اليمن عام 2015 الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والماء والسلع الأخرى، حيث عقد الاحتياجات الإنسانية.

كما نوهت إلى أن الملايين من الشعب اليمني بأمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية والكثير منهم على شفا المجاعة، حيث شددت على أهمية الإنهاء الفوري للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه يشهد اليمن عدوانا منذ أكثر من نحو سبع سنوات، أودى بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وبدأ العدوان منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف العدوان السعودي، قصفا عسكريا مستمرا على المنشآت الحيوية والمستشفيات والمراكز الحكومية لتقديم الخدمات على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء./انتهى/