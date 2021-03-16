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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٢٥ م

مشاورات إيرانية-روسية حول قضايا منطقة غرب آسيا

مشاورات إيرانية-روسية حول قضايا منطقة غرب آسيا

بحث نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للشرق الأوسط" ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو "كاظم جلالي"، في قضايا غرب آسيا.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا اليوم (الثلاثاء) حول اللقاء بين جلالي وبوغدانوف، أوردت فيه: "تناول اللقاء مناقشة تفصيلية للعلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، بما في ذلك قضايا سوريا (صيغة أستانا واللجنة الدستورية) واليمن وليبيا ولبنان وقطر والسعودية والإمارات.

وأضاف البيان، "إن الجانبين بحثا قضايا الشرق الأوسط والخليج الفارسي في ضوء نتائج زيارة قام بها مؤخرا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لعدد من الدول العربية في المنطقة".

وشدد جلالي وبوغدانوف في ختام الاجتماع على ضرورة مواصلة المشاورات والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، فضلا عن استمرار التواصل واللقاءات بينهما في هذا الصدد.

/إنتهى/

رمز الخبر 1912779

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