تعلن عن رؤيتها لإيقاف الحرب في اليمن

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار، لسنا رافضين لوقف إطلاق النار".

وأضاف الحوثي، "لأننا من نقوم بالتصدي لعدوان شامل على بلدنا، واحتلال وحصار من التحالف الذي يشن الحرب ويجتاح البلد ويحاصر الشعب".

وتابع: "مع ذلك أرسلنا رؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي، وهي تتضمن ما ذكر هنا".

وتقدمت حركة أنصار الله في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى الأمم المتحدة، برؤية لإيقاف الحرب في اليمن أسمتها "مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب"، تضمنت ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، العملية السياسية اليمنية.

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