ننفي مزاعم بوجود تعمد في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

وافادت وکالة مهر للانباء انه قال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء حول ملف حادث سقوط الطائرة الاوكرانية يناير عام 2020: تم ارسال لائحة الاتهام الخاصة بالملف الى المحكمة والذي يمضي الان مراحله التمهيدية.

واضاف: ان اجراء المحاكمة بصورة علنية او غير علنية يعد من صلاحيات رئيس المحكمة ولكن لم يتم لغاية الان الاعلان عن قرار من جانبه بهذا الصدد.

وتابع اسماعيلي: انه وفي سياق تحقيقات النيابة العسكرية تمت الاستفادة من فرص متخصصة حيث تم اصدار نتائج هذه التحقيقات في اطار لائحة اتهام رفعت الى المحكمة.

واوضح بان كل التحقيقات تشير الى عدم وجود تعمد في وقوع الحادث وان المزاعم التي تدعي وجود تعمد فيه لا صحة لها.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية كانت قد سقطت بعد اصابتها بصاروخ بسبب خطأ من قبل الدفاع الجوي بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني" جنوب العاصمة طهران يوم 8 كانون الثاني /يناير ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم الاوكرانيين التسعة.

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